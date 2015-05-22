Порошенко розповів про умови введення безвізового режиму у 2016 році
03:29, 22 травня 2015Політика
2633 0
Україна повинна до листопада виконати всі необхідні реформи, щоб відповідати критеріям для безвізового режиму з ЄС
Порошенко розповів про умови введення безвізового режиму у 2016 році / УНІАН
Про це під час відкриття Ризького саміту зазначив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.
"Ми ухвалили декларацію з Європейською народною партією, і я повністю цим задоволений. Це сильний сигнал і політичне рішення, що стосується економічної підтримки, політичної підтримки... конкретних критеріїв, яким повинна відповідати Україна для лібералізації візового режиму, і які ми повинні досягти до листопада, до остаточної оціночної місії ", - зазначив президент.
Читайте такожПорошенко каже, що не розчарований проектом підсумкової декларації Ризького саміту
Петро Порошенко також підкреслив, що в такому випадку безвізовий режим може бути введений вже в 2016 році.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter