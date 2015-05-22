Порошенко розповів про умови введення безвізового режиму у 2016 році

Про це під час відкриття Ризького саміту зазначив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

"Ми ухвалили декларацію з Європейською народною партією, і я повністю цим задоволений. Це сильний сигнал і політичне рішення, що стосується економічної підтримки, політичної підтримки... конкретних критеріїв, яким повинна відповідати Україна для лібералізації візового режиму, і які ми повинні досягти до листопада, до остаточної оціночної місії ", - зазначив президент.

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Петро Порошенко також підкреслив, що в такому випадку безвізовий режим може бути введений вже в 2016 році.