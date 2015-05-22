Туск вважає реальним скасування віз для українців в 2016 році

Про це повідомляє РАР з посиланням на заяву Дональда Туска в Ризі. "Як Грузія, так і Україна, отримали те, що просили: надзвичайно чітку дорожню карту того, що потрібно зробити, щоб в грудні цього року отримати однозначно позитивну оцінку Єврокомісії. Наслідком цього буде запровадження безвізового режиму. Мені здається, що 2016 рік є реальним терміном", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 22 травня на саміті Східного партнерства була прийнята декларація, в якій говориться, що до кінця цього року Єврокомісія має підготувати звіт про виконання Україною критеріїв, необхідних для запровадження безвізового режиму.