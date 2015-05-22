У підсумковій декларації саміту Східного партнерства визнано європейський вибір України

Про це йдеться в заключній спільній декларації лідерів країн ЄС та учасників Східного партнерства, яка була прийнята в Ризі за результатами роботи дводенного саміту, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Учасники саміту визнають європейські прагнення та європейський вибір зацікавлених партнерів, як це зазначено в угодах про асоціацію", - йдеться в декларації.

Крім того, вони підтвердили "елементи та принципи, втілені у Деклараціях саміту Східного партнерства і підкреслили свій твердий намір забезпечити прогрес у виконанні зобов'язань, ухвалених на попередніх Самітах та в рамках двосторонніх домовленостей". "Учасники саміту визнають, що демократія, повага прав людини, основних свобод та верховенство права перебувають у центрі політичної асоціації та економічної інтеграції, як це передбачено в угодах про асоціацію. Вони визнають прихильність зацікавлених партнерів в реалізації та просуванні цих цінностей", - зазначається в документі.

Як відомо, саме пункт про визнання європейських прагнень став одним з головним наріжним каменем проекту декларації.

Також учасники саміту підкреслили, що Східне партнерство продовжує служити в "якості всеосяжної основи для співробітництва і діалогу, спрямованих на довгострокові, комплексні реформи". "Вони, як і раніше, залишаються прихильними гарантувати, що, спираючись на досягнення сьогоднішнього дня, буде досягнутий весь потенціал цього партнерства. Дискусія саміту щодо зміцнення відносин між ЄС та його партнерами буде також служити основою для постійного перегляду Європейської політики сусідства. Учасники саміту заохочують усі верстви суспільства сприяти цьому огляду", - наголошується лідери.

Вони привітали підписання угод про асоціацію з Грузією, Молдовою та Україною. "Учасники саміту підкреслюють, що реалізація угод про асоціацію та поглиблення всеохоплюючої зони вільної торгівлі будуть на найближчі роки одним з головних пріоритетів ЄС та зацікавлених партнерів", - підкреслюється в документі.