Луценко заявив, що закон про Національну поліцію запрацює вже з першого липня

Закон про Національну поліцію запрацює з першого липня, переконаний голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко. Про це він заявив в ефірі "5 каналу".

"Я думаю ми приймемо цей закон в другому читанні протягом місяця до закриття сесії. Тобто, ми можемо говорити, що з першого липня запрацює закон про Національну поліцію", – заявив Луценко.

За словами нардепа, новий закон серйозно регламентуватиме роботу працівників МВС.

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"Якщо поліцейський після прийняття цього закону вдарить кийком по ключиці: він порушить закон – це значить кримінальна відповідальність. Якщо він застосує світло-шумові гранати перед натовпом де є жінки або діти або інваліди: він порушить закон – кримінальна відповідальність. Якщо він увійде в приватне приміщення або в офіс юридичної фірми без відповідних документів: він порушить закон – кримінальна відповідальність", – додав він.

За словами депутата, відтепер майбутні працівники органів будуть проходити серйозну перевірку.

"Весь персонал має пройти через перевірку і конкурс. Поліцейським стане тільки той, хто пройде перевірку і конкурс, і це правильно. Звичайно, це може затягнутися – 150 тисяч осіб не так легко переатестувати, набрати нових, підібрати гідних, не викинути професіоналів із системи. Але для цього потрібно не більше року часу", – наголосив Луценко.