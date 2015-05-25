Яценюк пообіцяв до 2018 року оснастити кордон України з РФ електронними системами захисту

Про це повідомляє прес-центр Кабінету Міністрів України, з посиланням на прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

«Проект «Європейський вал» став фактично електронною системою контролю за державним кордоном. Вона передбачає чотири можливості електронної ідентифікації - як на землі, так і з повітря, в тому числі із залученням безпілотних апаратів», - повідомляє прес-центр Кабінету Міністрів з посиланням на Яценюка.

«Електронні засоби значно ефективніші, оскільки дають можливість повністю контролювати всю кордон», - цитує прем'єр-міністра прес-центр Кабінету Міністрів.

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Згідно з повідомленням, проект «Європейський вал» буде завершений до кінця 2018 року, при цьому огорожу буде встановлено лише в зоні пунктів пропуску, а по всій лінії державного кордону будуть розміщені інженерні споруди та електронні засоби моніторингу для того, щоб весь кордон був під захистом.

Серед інженерних споруд - бойові модулі, як мобільні, так і стаціонарні, мета яких – ураження тих цілей, які становлять небезпеку для української держави.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг коштів, передбачений проектом, - 4 млрд грн, з них 2,5 млрд грн буде направлено на електронні засоби і так зване «залізо», 1,5 млрд грн – на будівельні роботи. До кінця року на спорудження «Європейського валу» у державному бюджеті передбачено 300 млн грн. За рахунок цих коштів до 1 вересня заплановано облаштування протитанкових споруд - 385,7 км, огорож - 90 км, 7 опорних пунктів контрольно-слідової смуги, 214 км контрольно-слідової смуги і рокадної дороги - 214,5 км

Довідка УНІАН. Європейський вал - одностороння ініціатива українського керівництва з облаштування кордону з Росією. Спочатку проект називався «Стіна».