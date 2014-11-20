На будівництво «Стіни» на кордоні з Росією не вистачає грошей - радник президента

Про це повідомляє Новое Время.

Тому, вважає Бірюков, побудовані в майбутньому оборонні споруди навряд чи будуть технологічно сучасними. Більшість споруд будуть досить примітивної конструкції і функціональності.

“Реально, що завгодно побудувати, тільки у нас на це, по-перше, немає грошей в повному обсязі. По-друге, частина територій на кордоні насправді окупована, тому як будувати вал на цій території? Потрібні гроші, це колосальні інвестиції в будівництво цих всіх загороджень", - заявив Бірюков.

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Прем'єр-міністр запропонував називати майбутню стіну на кордоні з Росією Європейським Валом. За його словами, реалізація цього проекту дозволить Україні отримати безвізовий режим з Європейським Союзом.

Всього, за оцінкою міністра Кабінету Міністрів Остапа Семерака, Україна вже витратила на реалізацію проекту Стіна з облаштування кордону з Росією 7 млн. гривень.

У Держприкордонслужбі, якій доручено масштабний проект "Стіна" на кордоні з Росією, розповіли, на якій стадії знаходяться роботи і коли проект завершать.

В даний момент мова йде не про "стіну" у традиційному уявленні, а про інженерно-технічні споруди уздовж кордонів, на територіях, контрольованих українськими силами.

Під цими спорудами маються на увазі рови, які створять перешкоди для проникнення військових та техніки, зведення фортифікаційних споруд для фізичного захисту кордонів, а також обладнання прихованих малопомітних перешкод.