Порошенко дав старт рішенню РНБО про підвищення обороноздатності України

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, РНБО визнала недостатньо ефективною роботу органів державної влади стосовно нейтралізації загроз національній безпеці у 2014 році та у І кварталі 2015 року щодо посилення обороноздатності держави.

В зв’язку з цим передбачено додаткові заходи для виправлення ситуації. Зокрема, Кабінету міністрів доручено вжити заходів щодо забезпечення додаткового фінансування на заходи з ідентифікації тіл військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів, які загинули під час участі в антитерористичній операції; щодо утворення міжвідомчого координаційного центру соціально-трудової реабілітації учасників АТО.

Уряд також повинен у місячний строк забезпечити координацію робіт з організації протезування та ортезування учасників АТО, збільшення розміру грошової допомоги на їх протезування, ортезування за кордоном, компенсації витрат, пов'язаних із післягарантійним обслуговуванням і ремонтом протезних виробів.

Також Кабінету міністрів доручено забезпечити безумовне виконання державного оборонного замовлення на 2015 рік, своєчасне та повне фінансування заходів з розробки та закупівлі озброєння і військової техніки, проведення робіт з ремонту і постачання військової техніки до Збройних сил та інших військових формувань.

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Крім того, РНБО доручила профільним відомствам забезпечити у двотижневий строк створення автоматизованих баз даних обліку військовослужбовців, які поранені, контужені або отримали каліцтво під час участі в АТО, та вжити заходів щодо використання таких баз даних Військово-цивільним координаційним штабом медичної допомоги.

Також Міноборони, Генштаб Збройних сил, МВС, Головне управління Національної гвардії, СБУ невідкладно мають вжити заходів щодо поліпшення координації та управління військами, забезпечення належного контролю за виконанням поставлених підрозділам завдань та щодо посилення військової дисципліни та правопорядку.

Крім того, РНБО доручила забезпечити представництво фахівців Державного концерну «Укроборонпром» при штабах АТО і штабах секторів антитерористичної операції з метою своєчасного вирішення питань ремонту та обслуговування озброєння і військової техніки.

Також РНБО вирішила утворити Міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу та запропонувати президентові затвердити положення про неї.

Міноборони, Генштаб ЗСУ, МВС та СБУ повинні організувати у місячний строк з метою укомплектування підпорядкованих структур офіцерським складом курсову підготовку осіб з вищою освітою, призваних на військову службу під час мобілізації, з наступним присвоєнням їм первинних офіцерських військових звань, а також перепідготовку офіцерів запасу за найбільш дефіцитними спеціальностями.