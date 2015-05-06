На засіданні РНБО затвердили комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності України
В ході засідання Радою національної безпеки і оборони України було затверджено комплекс заходів, які покликані зміцнити обороноздатність України.
Про це УНІАН поінформували у прес-службі Ради національної безпеки і оборони України за підсумками засідання РНБО 6 травня.
Так, РНБО створила міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу, передбачається удосконалення ракетних технологій.
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"Прийнято важливі рішення щодо розвитку потенціалу і системи управління оборонно-промисловим комплексом, забезпечення Збройних сил України і Національної гвардії сучасним озброєнням і військовою технікою національного виробництва, удосконалення ракетних технологій. Створено Міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу (робочий орган Ради національної безпеки і оборони України)", - наголошується у повідомленні.
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Окрім того, як зазначається, було ухвалено комплекс заходів з прискорення будівництва фортифікаційних ліній та рубежів на Донбасі.
"Було схвалено комплекс заходів щодо прискорення будівництва фортифікаційних ліній та рубежів, зміцнення оборонних і безпекових спроможностей держави, розвитку системи медичного забезпечення військовослужбовців", - наголошується в повідомленні.
Окрім того, сказано, що "за зрив строків будівництва оборонних рубежів отримали догани голови Донецької і Закарпатської державних адміністрацій".