Навальний: війну в Україні почав президент Росії

Російський опозиційний політик Олексій Навальний заявляє, що захоплення Росією Криму було порушенням міжнародних домовленостей, і це завдасть країні великої шкоди. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Хто почав війну в Україні? Це відомо. Це зробили Путін і його оточення. Він це зробив для того, щоб зберегти монополію своєї влади, щоб, зокрема, мати ексклюзивне право збагачуватися», – сказав Навальний.

Читайте такожСуд відмовився замінити Навальному умовний термін на реальнийЗа його словами, зараз проблему Криму неможливо вирішити швидко, оскільки там потрібно проводити референдум. А конфлікт на Донбасі, як вважає російський опозиціонер, затягує Росію у прірву, і Москва повинна припинити підтримувати сепаратистів.

Як повідомляв УНІАН раніше, опозиціонер наголосив, що Путін встановлює "династичне правління", і тільки пакети західних санкцій, спрямовані на лояльні президентові РФ клани, можуть щось змінити.