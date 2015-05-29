Азербайджан, Білорусь і Вірменію час відокремити від решти країн "Східного партнерства" - дипломат

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це Єлісєєв заявив в рамках 8-го Київського безпекового форуму.

Дипломат звернув увагу на політику, якої Грузія, Молдова та Україна можуть дотримуватися у протистоянні зовнішнім загрозам.

"По- перше, ми можемо забезпечити політику диференціації в рамках "Східного партерства". Мені здається, вже час відокремити три країни - Україну, Грузію і Молдову від Вірменії, Азербайджану, Білорусі. Ми намагалися це зробити, до речі, на Ризькому саміті, у нас була, до речі, узгоджена тристороння заява щодо України, Грузії та Молдови. Тобто, чітка диференціація", - наголосив Єлісєєв.

Читайте такожЄС оновить політику Східного партнерства через намагання Росії поділити світДовідка УНІАН. Програму «Східне партнерство» було започатковано у 2009 році. Проект є спільною ініціативою Європейського Союзу й шести країн-партнерів зі Східної Європи і Південного Кавказу: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдова й України.

Програма "Східне партнерство" передбачає політичну асоціацію та економічну інтеграцію Євросоюзу з країнами-учасницями.

Угоди про асоціацію з ЄС підписали Україна, Грузія та Молдова.