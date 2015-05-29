Японія та Євросоюз єдині в підтримці України – Туск

Відповідну заяву він зробив у Токіо на прес-конференції після саміту ЄС - Японія, повідомили УНІАН у Єврокомісії.

За словами Туска, ситуація в Україні була предметом обговорення серед інших питань порядку денного саміту.

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"Японія та Європейський Союз єдині у своїй підтримці українського народу, в нашій прихильності забезпечення незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", - сказав Туск.