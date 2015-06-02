Порошенко: суттєва деескалація конфлікту на Донбасі відсутня

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словацької Республіки Робертом Фіцо, повідомляє прес-служба президента.

«Лідери України та Словаччини обговорили широке коло питань економічної взаємодії, включаючи її енергетичну складову та аспекти забезпечення транзиту природного газу», - йдеться в повідомленні.

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«Роберт Фіцо підтвердив, що Словаччина, як відповідальна держава, і надалі підтримуватиме єдність Європейського Союзу у питанні санкцій стосовно РФ», - повідомляє прес-служба.

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