Процес об’єднання громад в Україні треба розпочинати з пілотних регіонів - депутат

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив народний депутат, член депутатської групи «Відродження» Олег Кулініч. За його словами, сьогодні суті нових принципів амоврядування не розуміють більшість представників громад на місцях, а інфраструктура країни не готова до реалізації цієї масштабної реформи.

«Абсолютна більшість людей не розуміє нічого. Це при тому що вже до 15 липня нові громади мають подати заявки на фінансування у наступному році. Якість та доступність адміністративних послуг має бути не нижчою, ніж до об’єднання. Ми чуємо часто про досвід Польщі. Але ж там спочатку зробили працюючі електронні сервіси, якісні дороги , а потім об’єднали громади. Що ж у нас? Людина похилого віку буде змушена їхати за 30 км за довідкою на автобусі, який в кращому випадку ходить два рази на тиждень. А скільки часу , нервів і коштів забере оформлення юридичних документів. Кому потрібна така реформа? », - пояснив Олег Кулініч.

На думку депутата, сьогодні процес об’єднання громад насправді проходить у вигляді не децентралізації, а централізації. А громадам замість того, щоб надавати повноваження райдамінстрацій, надають повноваження сільрад, які згодом ліквідують.

«Сільські голови відчувають суттєвий тиск з боку виконавчої влади в цьому питанні. Доходить до шантажу: не будете об’єднуватись – не отримаєте фінансування», - додав парламентар.

Найбільшого удару, за його словами, зазнають малі сільради.

«В результаті реформи кожне п’яте село буде забуте і знищене. Адже там, де немає сільради – немає села», - переконаний представник депгрупи «Відродження».

«Депутатська група «Відродження» пропонує призупинити процес добровільно-примусового об’єднання громад, обрати пілотні проекти в кожній області, в кожному районі. І тільки якщо експеримент матиме успіх – об’єднувати громади. Інакше через абсолютно непродуману політику нас чекає новий колапс місцевого самоврядування», - заявив Олег Кулініч.