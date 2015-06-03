Фракції Порошенка і Ляшка заявили про готовність зняти недоторканність з Клюєва та Мельничука

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали сьогодні у коментарі журналістам.

Зокрема, Луценко зазначив: “Наша фракція очікувано ухвалила рішення голосувати за надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності обох народних депутатів”.

Він додав, що це принципова позиція фракції і вона буде висловлена в сесійній залі. “Думаю, що голосів буде достатньо”, - сказав Луценко.

У свою чергу Ляшко на запитання, чи голосуватиме його фракція за зняття депутатської недоторканності з Клюєва та Мельничука, сказав: “Безумовно. Наша фракція - це одностайно”.

Крім того, перший заступник голови фракції “Народний фронт” Андрій Тетерук зазначив, що процедура має бути законною, щоб жоден депутат, який притягуватиметься до кримінальної відповідальності, не міг її оскаржити як таку, що проведена з порушенням.

Читайте такожКлюєв обіцяє сам голосувати за зняття з себе недоторканності

Як повідомлялося, 12 травня генпрокурор Віктор Шокін заявив, що Генпрокуратура підозрює у скоєнні кримінальних злочинів двох народних депутатів і внесла до ВР подання про зняття з Клюєва і Мельничука депутатської недоторканності.

Основна стаття, яку інкримінують екс-комбату «Айдару» Мельничуку, - створення злочинної організації.

Клюєва підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом фінансовими коштами, а також майном підприємств і приватних осіб.

29 травня Комітет з питань Регламенту та організації роботи ВР підтримав подання генпрокурора Шокіна в частині притягнення до кримінальної відповідальності Мельничука, але не підтримав у наданні згоди на його затримання та арешт.

Також 29 травня Регламентний комітет рекомендував голові парламенту повернути Генпрокуратурі подання щодо внесення на голосування до сесійної зали питання про позбавлення депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності Клюєва.