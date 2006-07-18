Що подарував Ахметов Януковичу-молодшому на день народження

Віктору Януковичу-молодшому 16 липня виповнилося 25 років. Свій день народження він відсвяткував двічі. Перший раз – у вузькому сімейному колі в неділю на дачі свого батька на Азовському морі, а вдруге – в Києві в ресторані «Чорне море» на вулиці Лейпцігській поряд з «Царським селом». На святі були присутні близько 50 осіб. Для гостей співав Валерій Малишев. В основному, це були пісні про льотчиків і літаки.

Янукович-молодший був одягнений у світлі брюки і сорочку на випуск. Після запитання про наречену Віктор почервонів і уникнув відповіді. А на репліку про те, що він найзавидніший жених у країні, сказав, що не хотів би брати участь у таких рейтингах. Як зізнався іменинник, він не збирався спочатку відзначати день народження, але близькі друзі і родичі самі прийшли. Батько з братом подарували йому Біблію в шкіряній палітурці, тиснену золотом. Мати – дві статуетки із зображенням птахів: голуба і голубки, напевно, натякаючи на те, що синові час знайти собі пару. Не обійшов увагою іменинника і один з лідерів Партії регіонів Ринат Ахметов: він подарував молодому депутатові старовинну картину (правда яку і якого автора Янукович-молодший пригадати не міг). А ось частина нардепів-«регіоналів» скинулася по 100 гривень на загальний подарунок. «Враховуючи його інтерес до техніки, ми подарували йому те, що рухається по землі, по воді, і в повітрі», - сказав Валерій Бондик.

За матеріалами газети "Сегодня"