Парламент достроково припинив повноваження депутата від "Батьківщини"

Як передає кореспондент УНІАН, дане рішення під час повторного голосування підтримали 227 із 352 народних депутатів. При першому голосуванні за дане рішення проголосували лише 218 депутатів.

Шлемко на засіданні парламенту повідомив, що написав самостійно заяву про дострокове складення депутатських повноважень. Він зазначив, що є народним депутатом чотирьох скликань і працює в парламенті уже 10 років.

За словами Шлемка, “сьогодні українське суспільство має запит на молодих, енергійних, професійно підготовлених людей, які володіють основами ринкової економіки і мають міжнародні звання, знають іноземну мову. Тому на з'їзді партії, коли приймалося рішення оновити фракцію “Батькіащина”, крім того, що виконую цю місію, маю ще місію як голова Івано-Франківської обласної партії “Батьківщина” виконати завдання на місцевих виборах і привести (людей) в команду “Батьківщини”, - пояснив Шлемко.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогдоні Шлемко заявив, що складає депутатські повноваження з тим, щоб до Верховної Ради потрапив за списком “Батьківщини”, найімовірніше, Андрій Шевченко. Він зазначив, що у списку “Батьківщини” наступним на вхід у парламент є Валерій Дубіль, але, швидше за все, він піде на довибори в окрузі у Чернігові, тому найвірогідніше, що до парламенту прийде наступний після нього в списку Шевченко.