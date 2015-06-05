Місцеві вибори завершать процес перезавантаження влади - президент

Президент України Петро Порошенко заявляє, що місцеві вибори завершать процес перезавантаження влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції.

«Це будуть найважливіші місцеві вибори в історії України. Вони завершать процес перезавантаження влади: президентські, парламентські і, нарешті, місцеві вибори повинні повністю перезавантажити владу в Україні, оновити регіональні еліти", - сказав він.

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За його словами, вибори повинні бути проведені за найвищими демократичними стандартами і стати зразком вільного волевиявлення громадян.

Глава держави закликав «не допустити реваншу промосковських політичних сил і не дати можливість формувати їм п'яту колону своїх представників в органах місцевого самоврядування».