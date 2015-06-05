Місцеві вибори завершать процес перезавантаження влади - президент
Порошенко вважає, що місцеві вибори повинні повністю перезавантажити владу в Україні та оновити регіональні еліти.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що місцеві вибори завершать процес перезавантаження влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції.
«Це будуть найважливіші місцеві вибори в історії України. Вони завершать процес перезавантаження влади: президентські, парламентські і, нарешті, місцеві вибори повинні повністю перезавантажити владу в Україні, оновити регіональні еліти", - сказав він.
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За його словами, вибори повинні бути проведені за найвищими демократичними стандартами і стати зразком вільного волевиявлення громадян.
Глава держави закликав «не допустити реваншу промосковських політичних сил і не дати можливість формувати їм п'яту колону своїх представників в органах місцевого самоврядування».