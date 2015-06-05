У Януковича відібрали землі у резиденції "Синьогора"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як нагадали в ГПУ, вказані землі площею 0,5 га приватизовано екс-президентом Віктором Януковичем та наближеними особами на підставі підроблених рішень сільської ради.

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Відтак, на цих ділянках, постійним користувачем яких є Державне управління справами, було незаконно збудовано дачні будинки, зазначається в повідомленні.

Щоб повернути землі природо-заповідного фонду, прокуратура області пред’явила до суду чотири позовні заяви. На даний час дані позови задоволені, землю повернуто до державної власності.