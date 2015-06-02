Януковичі двічі позивалися в суд ЄС зі скаргами на санкції

Це випливає з інформації щодо справ, яка оприлюднена на сайті Суду, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Всі скарги зареєстровані в однакові дні – перші три за запровадження санкцій зареєстровані 14 травня 2014 року, три наступні – 8 квітня цього року, після того, як 5 березня цього року ЄС санкції продовжив ще на рік – до 6 березня 2016.

Читайте такожУ справі про узурпацію Януковичем влади допитали вже чотирьох суддів КС

Варто зазначити, що друга скарга Віктора Януковича молодшого була направлена до суду через місяць після того, як було повідомлено про його смерть на Байкалі. Так, у відповідності до повідомлень ЗМІ, Янукович-молодший потонув на Байкалі 20 березня цього року, а скарга на Раду ЄС зареєстрована 8 квітня.

Першій скарзі Олександра Януковича присвоєно номер T-348/14, другій - T-173/15, Віктора Януковича-молодшого - T-347/14 та T-172/15, Віктора Януковича-старшого - T-346/14 та T-171/15.