Японія підтримує суверенітет України - прем'єр Абе

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр Японії сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні у Києві.

"Напередодні обговорення на саміті "Великої сімки" ми приділили багато часу для обміну думками з цього питання. Я ще раз пояснив нашу послідовну позицію, яка полягає у рішучому невизнанні силового сценарію розвитку подій, а також у повазі до верховенства права, суверенітету та територіальної цілісності", - наголосив Абе.

Як зазначив глава японського уряду, "прикро, що на сході України мають місце випадки порушення домовленостей щодо припинення вогню, зокрема локальні збройні зіткнення".

Абе наголосив, що всі сторони - Росія та Україна - мають послідовно дотримуватися домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 3 червня поблизу села Мар'їнка Донецької області російсько-терористичні війська в порушення всіх домовленостей про припинення вогню почали масований обстріл позицій українських військ, а пізніше перейшли в наступ.

За даними штабу АТО, у той день в результаті боїв загинули 5 українських бійців (з них під Мар‘їнкою - 4), 39 - були поранені.

У зв'язку із загрозою життю українських військовослужбовців і мирних жителів Мар'їнки командування ухвалило рішення застосувати артилерію, яка була відведена згідно з Мінськими домовленостями, і сили АТО дали адекватну відповідь противнику.