Японія підтримує суверенітет України - прем'єр Абе
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе наголошує, що його країна рішуче засуджує силовий розвиток подій на Донбасі та підтримує суверенітет України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр Японії сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні у Києві.
"Напередодні обговорення на саміті "Великої сімки" ми приділили багато часу для обміну думками з цього питання. Я ще раз пояснив нашу послідовну позицію, яка полягає у рішучому невизнанні силового сценарію розвитку подій, а також у повазі до верховенства права, суверенітету та територіальної цілісності", - наголосив Абе.
Як зазначив глава японського уряду, "прикро, що на сході України мають місце випадки порушення домовленостей щодо припинення вогню, зокрема локальні збройні зіткнення".
Абе наголосив, що всі сторони - Росія та Україна - мають послідовно дотримуватися домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі.
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Як повідомляв УНІАН, вранці 3 червня поблизу села Мар'їнка Донецької області російсько-терористичні війська в порушення всіх домовленостей про припинення вогню почали масований обстріл позицій українських військ, а пізніше перейшли в наступ.
За даними штабу АТО, у той день в результаті боїв загинули 5 українських бійців (з них під Мар‘їнкою - 4), 39 - були поранені.
У зв'язку із загрозою життю українських військовослужбовців і мирних жителів Мар'їнки командування ухвалило рішення застосувати артилерію, яка була відведена згідно з Мінськими домовленостями, і сили АТО дали адекватну відповідь противнику.