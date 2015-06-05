Порошенко: Мар’їнку атакували від 500 до 1 тисячі бойовиків

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Мар’їнку атакували від 500 до 1 тис. бойовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції.

“У нас дійсно 3 червня відбулися штурмові дії за участю від п’ятисот до тисячі особового складу бойовиків зі значною кількістю танків, броньованої техніки, які розраховували на фактор неочікуваності, щоб швидко захопити Мар’їнку. Можу констатувати, що Збройні сили України продемонстрували свої найкращі якості”, - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, зранку 3 червня поблизу села Мар’їнка на Донеччині російсько-терористичні війська почали масований обстріл позицій українських військ, а пізніше перейшли у наступ.

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Того дня внаслідок боїв загинули 5 українських бійців (з них під Мар’їнкою - 4), 39 були поранені.

Через загрозу життю українських військовослужбовців та мирних мешканців Мар’їнки командування прийняло рішення використати артилерійське озброєння, що було відведене згідно з Мінськими домовленостями, й сили АТО дали адекватну відповідь ворогу.

В ході бою під Мар’їнкою знищено 80 бойовиків, понад 100 поранено. Також знищено 10 одиниць бронетехніки загарбника.