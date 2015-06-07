Гарпер зазначив, що канадці вражені стійкістю та мужністю українського народу

Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві, передає кореспондент УНІАН.

”Канадці залишаються під великим враженням від тієї стійкості, мужності, рішучості українського народу для розбудови мирного, квітучого і демократичного майбутнього, попри всі перешкоди на вашому шляху”, - зазначив Гарпер.

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У цьому зв`язку, голова канадського уряду згадав, як Порошенко рік тому приймав присягу президента у стінах Верховної Ради.

”Я був свідком того, як Ви приймали присягу, виступаючи для захисту суверенітету і незалежності України. Я пам`ятаю, що Ви тоді сказали, я знову цитую: ”Ніхто не перетворить українців у рабів злочинців чи слуг колоніальної держави”, - наголосив Гарпер.