Порошенко: питання розміщення в Україні систем ПРО не стоїть на порядку денному

Президент України Петро Порошенко заявляє, що питання про звернення до міжнародних партнерів щодо розміщення в Українісистем протиракетної оборони (ПРО) не стоїть на порядку денному.

Про це Порошенко сказав сьогодні у Києві під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Стівеном Харпером, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про те, що у зв'язку з можливим розміщенням Російською Федерацією на території окупованого Криму ядерної зброї чи зверталася Україна до міжнародних партнерів про можливість розміщення на території України систем для зміцнення національної безпеки.

"Відповідь дуже проста – ні, не зверталися. Зараз це питання не на порядку денному", - наголосив Порошенко.

Читайте такожНАТО: заяви про можливість розміщення ядерної зброї в Криму безвідповідальні Разом із тим він додав, що Україна для підвищення боєздатності своєї армії спрямовує понад 5% ВВП на фінансування оборонної сфери, зокрема значна частина коштів іде на закупівлю нового озброєння і модернізацію озброєння, яке мають сьогодні Збройні сили.

"Впевнений у тому, що Україна буде здатна себе захистити", - зазначив Порошенко.