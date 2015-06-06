Порошенко: питання розміщення в Україні систем ПРО не стоїть на порядку денному
Україна для підвищення боєздатності армії спрямовує понад 5% ВВП на фінансування оборонної сфери.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що питання про звернення до міжнародних партнерів щодо розміщення в Українісистем протиракетної оборони (ПРО) не стоїть на порядку денному.
Про це Порошенко сказав сьогодні у Києві під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Стівеном Харпером, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про те, що у зв'язку з можливим розміщенням Російською Федерацією на території окупованого Криму ядерної зброї чи зверталася Україна до міжнародних партнерів про можливість розміщення на території України систем для зміцнення національної безпеки.
"Відповідь дуже проста – ні, не зверталися. Зараз це питання не на порядку денному", - наголосив Порошенко.
Читайте такожНАТО: заяви про можливість розміщення ядерної зброї в Криму безвідповідальні Разом із тим він додав, що Україна для підвищення боєздатності своєї армії спрямовує понад 5% ВВП на фінансування оборонної сфери, зокрема значна частина коштів іде на закупівлю нового озброєння і модернізацію озброєння, яке мають сьогодні Збройні сили.
"Впевнений у тому, що Україна буде здатна себе захистити", - зазначив Порошенко.