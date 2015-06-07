Депутат ЄП назвала важливим сигналом "правлячим елітам" в Росії рішення не запрошувати Путіна на саміт G7

Про це Хармс сказала сьогодні в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk, повідомляє «Німецька хвиля».

Вона висловила думку, що це рішення може стати імпульсом для політичних дискусій у Росії.

Хармс нагадала, що Путін вийшов за рамки міжнародного права.

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«Президент Путін, запланувавши і здійснивши військову окупацію та анексію Криму, порушив європейський світопорядок і вийшов за рамки міжнародного права», - заявила вона.

Той, хто, як Путін, ставить себе поза рамками міжнародного права, повинен знати, що він ризикує стати аутсайдером, зазначила Хармс.

Криза в Україні і відносини з Росією є одними з важливих тем порядку денного саміту G7, який проходить 7-8 червня у Баварії.

Як повідомляв УНІАН, РФ була виключена з неформального клубу найбільш промислово розвинених країн світу G8 у 2014 році після анексії Криму.

У квітні цього року глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що умовою повернення Росії до «Великої вісімки» є повага єдності України й реалізація Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.