Путін: Росія не буде анексувати Донбас за кримським сценарієм

Як сказав Путін в інтерв'ю італійській газеті Il Corriere della Sera, «в Донецьку і Луганську люди проголосували за незалежність, і там ситуація інша».

«Але головне, що ми всі повинні засвоїти, що потрібно поважати завжди настрій і вибір людей. А якщо хтось хоче, щоб ці території залишалися у складі України, то треба цим людям довести, що у складі єдиної держави жити їм буде краще, комфортніше, надійніше, в рамках цієї держави вони зможуть забезпечити своє життя і майбутнє своїх дітей. Але переконати цих людей за допомогою зброї неможливо. Ці питання, питання такого порядку, можна вирішити тільки мирним шляхом», - заявляє Путін.

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За його словами, «кримський сценарій пов'язаний не з позицією Росії, він пов'язаний з позицією людей, які проживають у Криму».

«Всі наші дії, в тому числі і дії силового характеру (окупація півострова – УНІАН), полягали не в тому, щоб забрати цю територію від України, а надати можливість людям, які там проживають, висловити свою думку щодо того, як вони хочуть влаштувати своє життя», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.