У Німеччині почався саміт лідерів країн G7 (фоторепортаж)

На запрошення канцлера ФРН Ангели Меркель на саміті зібралися президенти США Барак Обама, Франції Франсуа Олланд, прем'єр-міністри Великої Британії Девід Кемерон, Італії Маттео Ренці, Канади Стівен Харпер і Японії Сіндзо Абе, повідомляє ТАСС.

Інститути ЄС представляють голови Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і Європейської ради Дональд Туск.

Читайте такожОбама заявив, що однією з головних тем саміту G7 стане протистояння російській агресії в Україні

Як повідомляв УНІАН, перед самітом Обама заявив, що однією з головних тем саміту G7 стане протистояння російської агресії в Україні.

Також, за його словами, учасники саміту мають намір обговорити питання світової економіки, підтримання сили і процвітання Євросоюзу, розширення трансатлантичного торговельного співробітництва, протистояння російської агресії в Україні, протидія загрозам, починаючи від екстремізму і закінчуючи зміною клімату.