У Німеччині почався саміт лідерів країн G7 (фоторепортаж)
Усі лідери країн Групи семи прибули сьогодні до баварського замку Ельмау, дводенний саміт «сімки» почав свою роботу.
На запрошення канцлера ФРН Ангели Меркель на саміті зібралися президенти США Барак Обама, Франції Франсуа Олланд, прем'єр-міністри Великої Британії Девід Кемерон, Італії Маттео Ренці, Канади Стівен Харпер і Японії Сіндзо Абе, повідомляє ТАСС.
Інститути ЄС представляють голови Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і Європейської ради Дональд Туск.
Читайте такожОбама заявив, що однією з головних тем саміту G7 стане протистояння російській агресії в Україні
Як повідомляв УНІАН, перед самітом Обама заявив, що однією з головних тем саміту G7 стане протистояння російської агресії в Україні.
Також, за його словами, учасники саміту мають намір обговорити питання світової економіки, підтримання сили і процвітання Євросоюзу, розширення трансатлантичного торговельного співробітництва, протистояння російської агресії в Україні, протидія загрозам, починаючи від екстремізму і закінчуючи зміною клімату.