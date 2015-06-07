Кемерон на саміті G7 спробує переконати учасників не послаблювати тиск на Росію - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон на саміті "Великої сімки" (G7), який відкривається сьогодні у Німеччині намагатиметься переконати партнерів продовжувати виступати "єдиним фронтом" проти Росії.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на британські ЗМІ.

За їх даними, Кемерон хоче переконати партнерів у G7 неприпустимість послаблення економічного тиску на Москву після закінчення терміну дії антиросійських санкцій ЄС. Британський прем'єр має намір отримати від "сімки" "чіткий сигнал" готовність продовжувати економічний тиск на РФ до "повного виконання мінських домовленостей".

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"Кемерон буде намагатися представити Росію як одного з найбільш серйозних викликів безпеці та процвітанню у сучасному світі", - пише агентство Press Association. Воно нагадує, що для продовження режиму санкцій необхідна згода всіх 28 країн-учасників Євросоюзу, які проведуть саміт у Брюсселі наприкінці червня.