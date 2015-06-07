Росія направила черговий так званий "гумконвой" на Донбас

Про це йдеться у повідомленні МНС РФ.

"Чергова колона з "гуманітарною допомогою" буде сформована в Ростовській області у Донському рятувальному центрі МНС Росії, де до вантажних автомобілів з Ногінська приєднаються машини з інших регіонів Росії", - зазначили у відомстві. За повідомленням російського МНС, "більша частина вантажу - продукти харчування, медикаменти, предмети першої необхідності та інші матеріальні засоби, необхідні для життєзабезпечення населення Донбасу".

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Як відомо, раніше у Держприкордонслужбі України заявляли, що два попередні "гумконвої" з Росії у складі 101 автомобіля завезли на Донбас вантаж негуманітарного характеру, зокрема автозапчастини і автомобільні шини для транспорту підвищеної прохідності.