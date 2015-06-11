Порошенко не зміг назвати дату місцевих виборів на окупованому Донбасі

Про це він заявив, виступаючи перед активом Донецької області.

"Я точно можу сказати, що вибори на підконтрольній нам території відбудуться 25 жовтня", - сказав він.

Водночас, додав Порошенко, "назвати дату голосування там (на окупованих територіях) я не готовий".

За його словами, проведенню виборів мають передувати повне припинення вогню, виведення російських військ, зброї і техніки з території України, встановлення контролю українських правоохоронних органів на кордоні з РФ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за Петра Порошенка проголосувало б 13,6% громадян, якби вибори глави держави відбувались наприкінці травня цього року. Натомість 7,8% опитаних вказали, що викреслили б усіх кандидатів або зіпсували бюлетень, 24,8% - не брали б участі у голосуванні і 25% - не визначилися, за кого б голосували.