За Порошенка на виборах проголосували б 13,6% українців, на другому місці - Тимошенко - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з даними опитування, за лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко на президентських виборах свої голоси віддали б 7,2% респондентів, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 4,2% опитаних, за мера Львова Андрія Садового – 3,8%, за голову партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка – 2,8%, за лідера партії «Правий сектор» Дмитра Яроша - 1,7%, за лідера партії «Сильної України» Сергія Тігіпка – 1,6%, за керівника «Опозиційного блоку» Юрія Бойка - 1,5% респондентів, а за лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока - 1,2%.

За інших кандидатів на виборах глави держави загалом проголосували б 4,9% респондентів.

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Натомість 7,8% опитаних вказали, що викреслити б усіх кандидатів або зіпсували бюлетень, 24,8% - не брали б участі у голосуванні і 25% - не визначилися, за кого б голосували.

Таким чином, опитування показало, що якби президентські вибори відбулися наприкінці травня, і ті, хто не визначився, не прийшли б на вибори, кількість виборців, які взяли б участь у голосуванні, становила б близько 42% від числа усіх виборців, і серед названих в опитуванні кандидатів, голоси розподілилися б таким чином: 32% - проголосували б за Порошенка, 17% - за Тимошенко, 10% - за Ляшка, 9% - за Садового, 7% - за Гриценка, по 4% - за Яроша, Тігіпка та Бойка, 3% - за Тягнибока. Інших кандидатів підтримали б 9,4% респондентів.

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Всеукраїнське опитування громадської думки було проведено з 19 по 29 травня 2015 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2022 респонденти, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (крім АР Крим), за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській області дослідження проводилося тільки на територіях, підконтрольних Україні, в Донецькій області на територіях, що підконтрольні Україні, та в окупованому Донецьку.