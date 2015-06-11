Порошенко обіцяє відновити всі зв'язки з окупованими районами, але після виконання Мінських угод

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи перед активом Донецької області.

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"Ми прагнемо й готові в будь-який час повністю відновити економічні зв'язки з тимчасово окупованими територіями Донеччини та Луганщини, зняти, наголошую на цьому, всі внутрішні бар'єри і обмеження на шляху пересування людей і товарів. Але за умови, що ми відновлюємо контроль над зовнішнім кордоном, як це і передбачено Мінськими угодами. Якщо ні, то нема чого нарікати на контроль лінії зіткнення... До відчутного прогресу у виконаннях Мінських угод рівень економічних зв’язків залишиться на поточному рівні", - сказав він.