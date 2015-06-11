На звільнених територіях вибори повинні відбуватись за окремим законом – експерт

Таку думку під час запису телевізійної програми «Схід + Захід», яка транслюватиметься на каналі УНІАН-ТБ 13 червня о 17.00, висловив учасник експертної групи з питань підготовки законопроекту про місцеві вибори, директор з розвитку ГО «Інтерньюз Україна» Євген Радченко.

«Експертне середовище вважає, що незважаючи на те, що, скажімо, у Слов’янську, Маріуполі, Артемівську, начебто ситуація спокійна, однак проводити вибори за законом, яким би він хорошим не був, не можна. Ми повинні в дуже короткі терміни за допомогою СБУ, МВС розробити окремий закон, можливо, разової дії, який буде регламентувати проведення виборів на цих територіях», - сказав він.

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Нагадаємо, раніше експерти заявили, що депутати не мають права провалити виборчу реформу, тому повинні проголосувати за законопроект про місцеві вибори, що передбачено коаліційною угодою.