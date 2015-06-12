ЗМІ: Донька Ківалова будує під Києвом палац з мідними куполами і вежами (відео)

15:28, 12 червня 2015
Політика
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Журналісти показали елітний особняк з мідними куполами, який будує під Києвом донька Ківалова.

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Журналісти знайшли в селі Лісники під Києвом, який місцеві жартома називають "новою Конча-Заспою", елітний особняк з куполами, який імовірно належить дочці одіозного екс-депутата Сергія Ківалова.

За даними журналістів «Наших грошей», земельна ділянка, на якій стоїть маєток, за свідченням жителів села Лісники, належить саме Ківаловим.

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У той же час, у реєстрі нерухомості про цю земельну ділянку інформація відсутня. Так, площа ділянки становить 60 соток. Сам будинок, який досі будується, складається з двох поверхів, вежі і мідних куполів.

Раніше повідомлялося, що в селі Лісники під Києвом журналісти знайшли будівництво великого палацу, який записаний на батька київського губернатора Володимира Шандри. Маєток на ділянці площею 1,5 гектара ще будується.

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