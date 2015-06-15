Докази російської агресії у США замість голови СБУ надасть представник служби - Наливайченко

Про це Наливайченко заявив в ефірі телеканалу "1+1" в неділю.

"Докази російської збройної агресії зібрані українською стороною. Вони готові до презентації і мають обов'язково бути надані на слуханнях в Конгресі... Я доручив, і спеціальний мій представник зі Служби безпеки України прибуває до Вашингтона, він привезе обов'язково з собою докази збройної російської агресії проти нашої держави, проти наших громадян", - наголосив Наливайченко.

Читайте такожНаливайченко: Мене крісла не цікавлятьЯк зазначив голова СБУ, зібрані докази будуть надані кожному сенатору і конгресмену та юристам.

Також Наливайченко розповів, що метою представлення цих доказів є те, щоб переконати американську сторону щодо прийняття подальших санкцій, а також для проведення міжнародних судів.

Читайте такожЕкс-заступник голови АП: До відставки голови СБУ залишилися лічені тижніЯк повідомляв УНІАН, Наливайченко отримав відмову АПУ щодо свого візиту до Вашингтона.

Голова СБУ 16-17 червня мав відвідати США, щоб представити сенаторам і конгресменами докази російської агресії на сході України.