Наливайченко покаже американським парламентаріям докази агресії Росії проти України
17:45, 12 червня 2015Політика
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Голова СБУ Валентин Наливайченко наступного тижня відвідає США, де представить сенаторам і конгресменами докази російської агресії.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.
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“На наступному тижні будуть слухання у Конгресі і Сенаті, і обов'язково, крім агресії Росії, докази якої я представлю, також ми будемо говорити про співпрацю з ФБР і про інші питання, де відмиваються гроші”, - сказав Наливайченко.
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