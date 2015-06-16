Прем'єр Росії назвав виділення Україні коштів МВФ масштабною крадіжкою

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, коментуючи слова президента України Петра Порошенка про те, що РФ дала хабар режиму Януковича в обмін на відмову від підписання Угоди про асоціацію зазначив, що кредити від МВФ – масштабне розкрадання.

Про це Медведєв написав на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожЯценюк назвав $3 мільярди "політичним хабарем" Путіна Януковичу за відмову від асоціації з ЄС«Якщо 3 мільярди суверенної позики, одержаної Україною від Росії, на думку Порошенка, – хабар, то мільярди, про які домовляються керівники України з МВФ – це організація масштабного розкрадання», - йдеться в повідомленні.

Если 3 миллиарда суверенного займа, полученного Украиной у России, по мнению Порошенко, – взятка, то миллиарды, о которы... Posted by Дмитрий Медведев on Monday, June 15, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Bloomberg назвав "хабарем" виділений Росією кредит у $3 млрд при екс-президенті Януковичі.

У свою чергу, в Кремлі заявили, що чекають роз'яснень, чи є нинішня влада в Києві правонаступницею попереднього керівництва або відмовляється від його зобов'язань.