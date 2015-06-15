Ляшко заявив, що завтра Порошенко внесе до ВР подання на звільнення Наливайченка

Завтра, у вівторок, 16 червня, до парламенту надійде подання президента України Петра Порошенка щодо звільнення голови СБУ Валентина Наливайченка.

Про це повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожЗМІ: Відставка Наливайченка малоймовірна, межу він не перетнув

"Щодо відставки голови СБУ Валентина Наливайченка. Завтра, очевидно, до парламенту надійде подання Президента Порошенка про його звільнення. На голову СБУ Президент пропонуватиме Василя Грицака", - йдеться у повідомленні.

Ляшко також зазначив, що його фракція не голосуватиме за відставку Наливайченка. На його думку, спроба звільнення голови СБУ - це помста за безкомпромісну позицію Наливайченка по боротьбі з корупцією.