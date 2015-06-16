Наливайченко направив до ГПУ докази для оголошення підозри голові КС Бауліну – Лубківський

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

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"Сьогодні, 16 червня 2015 р., голова Служби Безпеки України Валентин Наливайченко підписав та направив до Генеральної прокуратури України докази для здійснення підозри голові Конституційного Суду України Юрію Бауліну у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України (зловживання владою, або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків). Що, власне, призвело до узурпації влади Януковичем...", - написав він.