У Раді заявили, що в Україні з'явився олігарх у сфері газовидобування - Онищенко

Про це сьогодні на брифінгу у Верховній Раді заявила народний депутат фракції "Народний фронт", член Комітету з питань національної безпеки і оборони Тетяна Чорновол.

За її інформацією, ще в 2008 році Василь Джарти та Едуард Ставицький почали переоформлювати підприємства на інших підставних осіб, аби Янукович мав прибутки з видобутку газу, а свердловини було неможливо повернути до державної власності. Саме тоді у якості директора підприємства "Надра Гіоцентр" з'явився менеджер Олександр Онищенко.

"Зараз, коли Янукович втік з країни, вийшло так, що його менеджер Онищенко отримав у властість фактично всі його підприємства. Раніше йому треба було віддавати 80% нагору Януковичу, тепер Онищенко усі ці кошти залишає у себе і зараз він насправді надзвичайно багата людина, оскільки йдеться про цілу низку підприємств", - сказала Чорновол.

За її словами, учора вона поїхала в офіс Онищенка в Миронівку, який розташований за адресою: вул. Леніна, 48.

"У приміщенні розташовані дві невеличкі кімнати, на яких написано, що тут розташовувалися офіси відомої газовидобувної фірми ТОВ "Пласт", а також офіс "Газового альянсу". Коли я зайшла до кімнати, я побачила, що на столі розкладені папери, у яких фігурують ті чи інші фірми", - розповіла депутат.

Тетяна Чорновол зазначила, що дозволи на видобуток газу, видані кишеньковим фірмам, прописані таким чином, що державі наносяться величезні збитки.

"Усі ці лізенції після Майдану до цього часу не анульовано, тому що міністр екології Ігор Шевченко - це ставленик того ж таки Онищенка, який стоїть на сторожі його схем. Онищенко купив у БЮТ цю посаду міністра екології, тому всі ці лізенції продовжують діяти, а фірми процвітати", - зазначила народний депутат.

За словами представника "Народного фронту", своїм візитом у Миронівка вона хотіла з'ясувати, які фірми зареєстровані за цією адресою, продовжуючи грабувати державу.

"Я виявила, що Онищенко - власник фірми "Пласт", фірми "Карпати Надра Інвест", це "Газовий альянс". Що саме цікаве, я знайшла документи фірми "Природі ресурси+", це фірма з дуже скандально історією. У мене є копія договору, пісписана з ПАТ "Укргазвидобування". Він був підписаний 26 лютого 2014 року, тобто після того, якминуло лише 4 дні після розстрілу Майдану. Цим документом прописана ціна користування надрами всього у 1500 грн в місяць", - резюмувала Чорновол.