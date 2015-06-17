Порошенко ввів у дію рішення РНБО про посилення боротьби зі злочинністю

Президент України Петро Порошенко підписав Указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 6 травня 2015 року "Про заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю в Україні".

Про це повідомляє прес-служба президента.

Своїм рішенням РНБО визнала за необхідне активізувати боротьбу зі злочинністю, пов’язаною насамперед з бандитизмом, діяльністю незаконних збройних формувань, незаконним обігом вогнепальної зброї та інших засобів ураження, бойових припасів, вибухових речовин, та посилити координацію заходів у цій сфері.

РНБО доручила Міністерству внутрішніх справ разом із Службою безпеки України, Адміністрацією Державної прикордонної служби та Військовою службою правопорядку у Збройних Силах невідкладно вжити додаткових заходів щодо зниження рівня злочинності в державі, а також виявлення і ліквідації каналів контрабанди, незаконного переміщення територією України вогнепальної зброї, інших засобів ураження, вибухових речовин, та припинення проявів бандитизму. Також мають невідкладно вжити додаткових заходів щодо посилення контролю на об’єктах, де зосереджено зазначену зброю та вибухові речовини.

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РНБО також доручила МВС разом з СБУ вжити вичерпних заходів щодо забезпечення якісного досудового розслідування і передачі до суду наявних кримінальних проваджень у справах про бандитизм, злочини, вчинені організованими групами чи злочинними організаціями, а також активізувати роботу щодо здобування упереджувальної оперативної інформації про наміри і підготовку до проведення контрабанди вогнепальної зброї, інших засобів ураження, бойових припасів, вибухових речовин.

Окрім того МВС має вжити заходів, спрямованих на підвищення ефективності патрульно-постової служби, зокрема щодо підготовки її працівників з урахуванням досвіду держав - членів Європейського Союзу і США та їх відповідного екіпірування, а також створити єдиний загальнодержавний облік стрілецької зброї та забезпечити територіальні підрозділи названого Центру автоматизованими балістичними ідентифікаційними системами.

Також РНБО доручила Кабінету міністрів разом з СБУ розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроекти щодо посилення можливостей та координації діяльності правоохоронних органів стосовно протидії незаконним збройним формуванням, посилення боротьби з терористично-диверсійною і сепаратистською діяльністю та створення ефективних механізмів її виявлення і припинення; унормування порядку використання зброї, зокрема для захисту від посягання на життя та здоров’я особи, її житло та власність.