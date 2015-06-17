ГПУ склала повідомлення про підозру Януковичу через заволодіння Межигір’ям

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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Зазначається, що відомством 16 червня складено письмові повідомлення про підозру колишнім президенту України Віктору Януковичу, директору ТОВ «Медінвесттрейд» Геннадію Герасименку, директору ТОВ «Танталіт» Павлу Литовченку та іншим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (вчинення правочинів з майном в особливо великих розмірах, одержаних внаслідок суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження такого майна, прав на таке майно) Кримінального кодексу України, за фактом заволодіння державним майном - будівлями та спорудами комплексу відпочинку «Пуща Водиця» урочища «Межигір’я» та земельними ділянками (площею понад 100 га), на яких вони розташовані, а також дій щодо легалізації вказаного незаконно одержаного майна, вчинених за сприяння народного депутата Сергія Клюєва.

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Крім того, за фактами отримання Януковичем неправомірної вигоди в особливо великих розмірах від Клюєва після придбання останнім у серпні 2013 року ТОВ «Танталіт», а саме: десятків мільйонів гривень, які використовувалися на оплату витрат, пов’язаних з проживанням Януковича у будівлях резиденції «Межигір’я», надання останньому права безоплатного користування будівлями та земельними ділянками ТОВ «Танталіт» складено повідомлення про підозру Януковичу у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

У Генпрокуратурі нагадали, що 16 червня генпрокурор Віктор Шокін вніс до Верховної Ради подання про надання дозволу на притягнення Клюєва до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України та ч. 5 ст. 369 КК України (в редакції від 18.04.2013), а також надання дозволу на затримання та арешт Клюєва.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого 2014 р. Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень".

22 лютого стало відомо, що Янукович залишив «Межигір’я».

23 лютого Верховна Рада повернула резиденцію екс-президента Віктора Януковича «Межигір‘я» в державну власність.

Пізніше суди повернули у державну власність близько 137 га земель, на яких розташована резиденція «Межигір’я».