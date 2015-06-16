Шокін попросив Верховну Раду дозволити арешт Клюєва

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Як зазначається в повідомленні, Клюєвим скоєно ряд кримінальних правопорушень.

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"Правопорушення передбачені ч. 3 ст. 209 (вчинення правочинів з майном в особливо великих розмірах, одержаних внаслідок суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження такого майна, прав на таке майно), ч. 5 ст. 369 (надання службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третіх осіб дій з використанням наданого їй службового становища) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 4 червня Клюєв, якого напередодні позбавили недоторканності, не з'явився на допит до Генеральної прокуратури України.

3 червня парламент позбавив позафракційного народного депутата Клюєва депутатської недоторканності і дав згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності.

При цьому від груп "Відродження" та "Воля народу" не проголосував жоден депутат, від "Опозиційного блоку" тільки один депутат підтримав це рішення.

Варто відзначити, в той же день Клюєв намагався вилетіти до Відня, проте співробітники прикордонної служби в аеропорту "Бориспіль" заборонили народному депутату залишити територію України.

Раніше Шокін заявляв, що Клюєва оголошено у міжнародний розшук.