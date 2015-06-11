У Росії справа українського режисера Сенцова направлена до суду

Також затверджено обвинувальний висновок його можливому спільнику, громадському активісту Олександру Кольченку у справі про підготовку терактів у Ялті, Сімферополі та Севастополі, повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури РФ.

Кримінальну справу направлено до Північно-Кавказького окружного військового суду для розгляду по суті.

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Російські спецслужби вважають Олега Сенцова членом "Правого сектору", діяльність якого заборонена в Росії. І сам обвинувачений, і представники "Правого сектора" цю інформацію спростовують.

З проханням звільнити режисера до російської влади зверталися його колеги, у тому числі Кшиштоф Зануссі, Педро Альмодовар, Вім Вендерс і Микита Міхалков.

У січні Київський суд Сімферополя відмовив Олександру Кольченку у збереженні українського громадянства на тій підставі, що той не подав вчасно заяву про це.

Як повідомляв УНІАН, український режисер Сенцов, а також активісти Кольченко, Олексій Чирній і Геннадій Афанасьєв в травні 2014 були затримані в окупованому Росією Криму співробітниками ФСБ. Їм інкримінують підготовку терактів.