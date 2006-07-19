Абрамович пропонує 127 млн. доларів за зірку ”Мілана”

Російський бізнесмен Роман Абрамович, який є власником лондонського "Челсі", має намір купити атакуючого півзахисника "Мілана" і збірної Бразилії Кака за 70 мільйонів фунтів стерлінгів (більше 127 мільйонів доларів). Якщо угода відбудеться, то південноамериканець стане найдорожчим гравцем в історії футболу.

Як відзначає іспанське видання DiarioSport, до останнього часу головним претендентом на Кака вважався "Реал", але після того, як мадридський клуб виграв у "Челсі" боротьбу за захисника “Ювентуса” Фабіо Каннаваро, англійці вирішили заволодіти бразильцем. Іспанці збиралися заплатити за Кака 35 мільйонів фунтів (64 мільйони доларів); таким чином, Абрамович збільшив пропозицію "Реала" вдвічі.

Російський власник "Челсі" особисто спостерігав за Кака в матчі чемпіонату світу з футболу Бразилія - Хорватія (1:0), коли півзахисник забив переможний гол і був визнаний кращим гравцем зустрічі. Цікаво, що Абрамович сидів на трибуні поряд з нинішнім спортивним директором "Реала" Предрагом Міятовичем (колишнім гравцем клубу).

Сам Кака не проти залишити "Мілан". По-перше, команда за підсумками футбольного скандалу в Італії втратила право виступити в Лізі чемпіонів і, хоч зберегла місце в серії А, почне сезон-2006/07 з балансом очків -15. Крім того, після невдалого для збірної Бразилії чемпіонату світу (виліт в 1/4-ій фіналу) південноамериканець хотів би змінити обстановку.

Лента.ру