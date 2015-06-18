Нового голову СБУ парламент планує обрати за два тижні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

“На сьогоднішній день ми не знаємо про те, хто буде наступним керівником спецслужби. Вчора на зустрічі з керівниками коаліції президент сказав, що в обов'язковому порядку по новій кандидатурі він проведе консультації з кожною політичною силою перед тим, як виносити її до зали (парламенту - УНІАН)”, - повідомив Кононенко.

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За його словами, це буде “не сьогодні, не завтра. Для цього потрібен час”.

Кононенко вважає, що наступного календарного тижня, який є непленарним, відбудуться консультації, а сам розгляд питання про призначення нового голови СБУ, на його думку, відбудеться наступного пленарного тижня.