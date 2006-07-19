Київська адреса Рината Ахметова
10:20, 19 липня 2006Політика
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В будинку немає квартири №13
Днями найбагатша людина України, народний депутат Ринат Ахметов назвав адресу, за якою він проживає у Києві: вулиця Паторжинського, 14. Будинок здали в експлуатацію і заселелили 2 роки тому. Він знаходиться в історичному центрі Києва. Квадратний метр житла в такому будинку коштує як мінімум $5000. Площа квартир 250--300 кв.м. Народний депутат займає квартиру №34.
Газета "Сегодня"
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