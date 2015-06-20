Світова спільнота має запровадити аналогічний списку Магнітського реєстр для звільнення українських в'язнів у Росії - Клімкін

Про це міністр заявив після завершення концерту "Нічні серенади", присвяченого підтримці українських в'язнів в Російській Федерації, передає кореспондент УНІАН.

"Всі ті, хто їх тримають, обов'язково будуть покарані Господом. Але ми не будемо цього чекати, і будемо працювати над тим, щоб всі ми, і весь цивілізований світ їх звільнили. Світ звільнив Ходорковського, він зробив список Магнітського. Ми зробимо так, щоб з'явилися нові списки", - наголосив Клімкін.

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Міністр висловив переконання, що міжнародне співтовариство "так само зробить і на цей раз. І жодного іншого виходу бути не може".

Також, Клімкін пояснив, що у цьому випадку його позиція базується на тому, що чинні санкції проти Росії за окупацію Криму та дестабілізацію ситуації на Донбасі зберігаються, і також він зазначив, що "всі ті, хто колись казали, що може Захід піде на якісь мінімальні чи інші поступки, переконали, що такого ніколи реально не буде. Санкції будуть продовжені, і санкції будуть посилюватись".

Голова українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що посилення санкцій відбуватиметься, тому що для України і всього цивілізованого світу це не є набір політичних принципів, а мова йде про моральні принципи. "І ніхто ніколи не зупиниться. Тому будуть виникати нові списки, і буде виникати постійний додатковий тиск", - заявив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, «Список Магнітського» – закон, ухвалений Конгресом США наприкінці 2012 року. Він передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних до справи компанії «Hermitage Capital Management» та смерті Сергія Магнітського. 12 квітня 2013 року уряд США оприлюднив список російських чиновників, щодо яких введено односторонні санкції.