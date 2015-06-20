"Путіна у відставку": У Москві проходить пікет проти військового вторгнення в Україну (фоторепортаж)

У Москві проходить узгоджений пікет проти військового вторгнення в Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, близько 20 активістів руху «Солідарність» вийшли до метро «Полянка» з плакатами: «Агресія проти України, криза в Росії - Путіна у відставку", "Свободу Надії Савченко", "Маріуполь - це Україна".

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Деякі учасники акції тримають плакати з цитатами Бориса Нємцова: "Операція з захоплення Криму почалася, коли Янукович ще був у Києві", "Антикризовий план уряду передбачає продовження війни з Україною", "Я не хочу, щоб гинули люди. Не хочу, щоб гинули росіяни, не хочу, щоб гинули українці", "Я вважаю злочином, просто справжнісіньким злочином війну проти України" та інші.

Частина учасників тримають у руках державні прапори України і РФ.

Як зазначають організатори акції, їх головне завдання - інформувати громадян РФ про соціально-економічні та політичні наслідки війни з Україною для самої Росії.

На даний момент акція проходить спокійно, проте проходить жвава дискусія прихильників політики Путіна, який, за їх словами, "не дозволив повторити, як в Україні", і москвичів з антивоєнної позицією.

"В умовах промивання мізків у російських ЗМІ ми мало що можемо змінити і конкурувати з істеричною пропагандою, але треба такі заходи проводити, щоб люди бачили, що не всі підтримують таку агресивну політику. На це треба час, ми оптимісти", - сказав один з організаторів акції Валерій Надєждін.

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На місці пікету чергують двоє поліцейських.

Рух «Солідарність» регулярно проводить такі пікети вже більше року – з весни 2014 р.

Часто на аналогічні пікети в Москві здійснюють напади агресивно налаштовані прихильники Путіна з прокремлівського руху НВР.