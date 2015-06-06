Прем'єр Канади закликав Путіна припинити військове вторгнення в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр Канади сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенко у Києві.

Глава канадського уряду нагадав, що 7-8 червня братиме участь у саміті лідерів країн ”Великої сімки” у Німеччині.

”Попри те, що Україна не займає місце за цим столом, я можу запевнити вас, пане президенте, що обговорення ситуації тут, в Україні, буде пріоритетним у наших перемовинах. Наша позиція залишається чіткою - ми не погоджуємося з незаконним вторгненням та анексією Криму і частиною східної України”, - наголосив Гарпер.

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У зв`язку з цим він наголосив, що Канада ”ніколи не визнає незаконну окупацію української території російськими силами. І я казав про це раніше - чи це займе 5 місяців чи 50 років, щоб повернути ситуацію у її попередній стан, ми ніколи не погодимось з тим, що суверенні кордони суверенної держави можуть перекроюватися силою”.

Гарпер запевнив, що Канада дуже солідарна з союзниками і закликає Путіна, «щоб він припинив вторгнення до східної України, щоб вивів своїх військових, танки, важке озброєння і припинив надавати військову допомогу сепаратистам».

Окрім того, за його словами, Канада підтримує зусилля з пошуку розв`язання ситуації на Донбасі дипломатичним шляхом.