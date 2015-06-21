Правнучка Хрущова вважає, що Порошенкові не пасує військова форма

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловила правнучка радянського лідера Микити Хрущова, західний експерт Ніна Хрущова, говорячи про дії України у сфері інформаційної війни.

"Ваш президент часто з'являється у військовій формі, поруч з танком, щоб підтримати війська. Він за своїм типом — не військова людина. З моєї точки зору, цей образ йому не допомагає", - сказала вона.

За словами Хрущової, Порошенко — "не Джордж Буш, який з'являється в шоломі пілота і каже: "Mission accomplished" (місія виконана), хоча вона не виконана, але він (Буш) підходить під формулу такого войовничого ковбоя".

Читайте такожПорошенко: Зараз армія має найвищий рівень довіри населення за всі роки незалежності"Путін теж вписується в такий спосіб, але Петро Порошенко — явно бізнесмен. Може, його поява в костюмі була б кращою, більше в його стилі, йому не варто вдягати те вбрання, яке зазвичай переодягається актор. Думаю, з пропагандистської точки зору це — помилка, тому що він в образі військового лідера непереконливий", — додала експерт.